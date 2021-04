Capitão do Aston Villa, Jack Grealish deverá perder quinta partida consecutiva por lesão

Em grande forma antes da lesão em jogo contra o Leicester City, em 21 de fevereiro, Jack Grealish sofre para recuperar a forma física e seguirá sendo baixa para o Aston Villa. Sem atuar nas últimas cinco partidas, quando os Villans venceram somente uma vez, o jogador deverá ser novamente ausência para o jogo contra Newcastle, na sexta-feira (25).

A perda do capitão e grande destaque da equipe tem se refletido em campo para o Aston Villa. Desde sua saída por lesão, o time só marcou dois gols. Nenhum registro do atleta em campo foi confirmado por setoristas que cobrem o clube.

O Birmingham Mail acredita que Grealish está em fase final da fisioterapia antes da transição para o campo. Ao final da partida contra o Wolverhampton, Dean Smith, treinador da equipe, disse que o aguardava para esta semana.

Apesar das expectativas, o técnico deverá atualizar as informações do meia em coletiva nesta quinta-feira (11). Com sete gols e 12 assistências, Grealish consolidou-se o principal jogador do Aston Villa, atualmente 9º lugar na Premier League