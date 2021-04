Arsenal vence Olympiacos fora de casa e encaminha vaga às quartas da Europa League

A primeira parte já foi! Na tarde desta quinta-feira (11), aconteceu o jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Olympiacos e Arsenal voltaram a se enfrentar pela competição, já que fizeram o duelo na fase de 16 avos da temporada passada da UEL. Com um gol na prorrogação, os gregos ficaram com a vaga em pleno Emirates Stadium.

Querendo passar a borracha no último confronto entre os times, o Arsenal dominou o jogo inteiro e, mesmo com algumas dificuldades, venceu o jogo por 3 a 1. Os gols dos gunners foram feitos por Ødegaard, Gabriel Magalhães e Elneny. El Arabi diminuiu para os donos da casa.

Distribuição tática

Pedro Martins trouxe um Olympiacos em um 4-4-1-1. Com José Sá no gol, Sokratis e M'Vila formaram a zaga enquanto Reabciuk e Lala nas laterais. No meio campo, Buma, Bouchalakis, Camara e Masouras ficavam apoiando na defesa, enquanto Valbuena aparecia mais avançado, junto com El Arabi no ataque.

Já Mikel Arteta levou um Arsenal para a Grécia em um 4-2-3-1 . Com Leno no gol, a defesa foi formada por David Luiz e Gabriel Magalhães na zaga e Tierney e Bellerín nas laterais. Na volância, Xhaka e Partey ajudavam na parte defensiva enquanto Saka, Ødegaard e Willian trabalhavam no setor criativo do meio-campo. Lá na frente, Aubameyang aparecia como centro-avante.

Classificação encaminhada

É a revanche que Arsenal precisa para provar que pode ir longe em grandes competições. Na temporada passada, disputando a etapa 16 avos, os gregos saíram vencedores com um gol nos acréscimos da prorrogação em pleno Emirates Stadium.

A primeira etapa já mostrava que, mesmo fora de casa, o Arsenal dominaria a partida. Mesmo assim, o placar só saiu do 0 a 0 aos 34 minutos, com o belo gol de Ødegaard.

Os números da primeira etapa explicam ainda mais esse domínio. Enquanto o time de Pedro Martins acertou um dos quatro chutes no gol de Bernd Leno, os Gunners acertaram cinco de nove finalizações no gol de José Sá.

O segundo tempo trouxe ainda mais emoção. Aos 55 minutos, Arteta decidiu colocar Dani Ceballos no time e a alteração teve influência instantânea no jogo. Aos 58', o espanhol errou a saída de bola e El Arabi colocou os donos da casa de volta no jogo. Aos 77', o autor do gol dos gregos saiu de jogo para a entrada de Hassan. Aos 79, Gabriel Magalhães colocou os Gunners novamente na frente com assistência de Willian.

O terceiro gol também veio fruto de uma substituição. Aos 82', Arteta trocou Willian por Elneny e o egípcio foi o autor do terceiro gol, com assistência de Gabriel Magalhães.

Os números do segundo tempo mostram que pouca coisa mudou para a segunda etapa. Enquanto o time de Arteta permanecia com 61% de posse de bola, acertou apenas três de nove chutes no gol de José Sá. Já o Olympiacos acertou um dos dois chutes no gol de Leno.

Próximos jogos

O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira (18), às 14h55 , no Emirates Stadium. Porém, antes disso, os times entram em campo por seus campeonatos nacionais. No domingo (14), às 13h30, o Arsenal tem um derby de North London contra o Tottenham pela frente, pela Premier League. Pouco tempo depois, às 14h, o Olympiacos enfrenta o AE Larisa fora de casa pela Super League.