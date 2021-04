Após suspensão da plataforma, QPR cancela contrato com a Football Index

Principal patrocinadora do Queens Park Rangers há uma temporada, a Football Index teve seu contrato suspenso na manhã desta sexta-feira (12) em nota oficial do clube. Comunicado pela empresa de apostas futebolísticas, o conselho BetIndex Limited entrou em contato com os departamentos jurídico e financeiro para tomar a decisão de suspender a plataforma e iniciar um processo de reestruturação.

De forma breve, o SEO do clube, Lee Hoos confirma o comunicado do QPR. "Em decorrência dos recentes ocorridos, o Queens Park Rangers opta por cancelar o contrato com a Football Index assinado há um ano. Sendo assim, a logo da empresa já não faz mais parte da publicidade no clube".

❌ #QPR will no longer be carrying the @FootballIndex logo on our shirts. — QPR FC (@QPR) March 12, 2021

Polêmica

Ao alegar problemas no mercado de ações a Football Index virou grande alvo de reclamações e questionamentos nas redes sociais, devido a falta de pagamento aos seus clientes e apostadores. A empresa chegou a bloquear os comentários no Twitter e há poucas horas confirmou em nota a tomada da decisão.

Sendo assim, a empresa comunica que tentará cumprir com os deveres ainda pendentes. “A reestruturação dos dividendos anunciada na sexta-feira foi um passo necessário em um plano de recuperação de negócios para buscar a sustentabilidade de longo prazo da plataforma. No entanto, é claro que isso não foi bem recebido e precisamos encontrar um caminho mais agradável para avançar”.

A Gambling Comission teve as operações suspensas e a plataforma oficial da empresa foi desativada. Afirmando entrar em fase de reestruturação, transações comerciais e pagamentos estão suspensos até novo comunicado.