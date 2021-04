M'gladbach desperdiça chances e perde para Augsburg

Diz a sabedoria popular que "quem não faz, toma". Tal expressão resume perfeitamente a derrota do Borussia Monchengladbach para o Augsburg, nesta sexta-feira (12), em jogo válido pela 25ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21. Na WWK Arena, os Fuggerstadter venceram a peleja contra os Potros por 3 a 1.

Nos números, ampla vantagem dos visitantes. Comandados por Marco Rose, o Borussia Monchengladbach teve 65% de posse de bola, vinte e seis finalizações (contra dez dos adversários), sete delas certas (foram apenas três dos mandantes, com Heiko Herrlich como técnico). As duas equipes jogaram no 4-2-3-1.

Potros finalizando mal

O primeiro tempo inteiro teve protagonismo do Borussia Monchengladbach. Logo aos cinco minutos, Florian Neuhaus aproveitou rebote no meio da área e Rafal Gikiewicz fez grande defesa. Dez minutos depois, Marcus Thuram serviu Lars Stindl na faixa central e a finalização, à direita, passou perto da meta. Aos 19, Jonas Hofmann descolou bela assistência para Valentino Lazaro na direita e a finalização passou à esquerda dos Fuggerstadter.

A grande chance dos visitantes aconteceu aos 37 minutos. Raphael Framberger derrubou Thuram no lado direito da área do Augsburg e cometeu o pênalti, Na cobrança, Stindl cobrou no lado esquerdo e perdeu.

Lembra do "quem não faz, toma"? Pois bem: aos sete minutos do segundo tempo, Ruben Vargas escorou cobrança de escanteio de Daniel Caligiuri e colocou a redonda à direita de Yann Sommer. Dois minutos depois, Thuram chutou cruzado do lado esquerdo e Gikiewicz defendeu - jogada semelhante se repetiu aos 18 minutos.

De tanto pressionar, os Potros empataram aos 23 minutos. Neuhaus recebeu de Oscar Wendt na esquerda e chutou forte. O Borussia Monchengladbach seguiu pressionando em quatro minutos depois, Neuhaus chutou no ângulo direito e Gikiewicz foi buscar. Com 31 minutos, Marco Richter aproveitou rebote na área e marcou o segundo do Augsburg.

Seguiu a pressão dos Potros. Com 35 minutos, Patrick Herrmann emendou lindo voleio e chutou no canto direito para outra bela defesa de Gikiewicz. Aos 43, a maré virou: Vargas aproveitou cruzamento de Reece Oxford na direita e finaliza à esquerda. Segundos depois, o tento que sacramentou a vitória: Andre Hahn recebeu de Richter encobriu Sommer.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Augsburg viaja para enfrentar o Freiburg, no próximo domingo (21), às 14h (Horário de Brasília), um dia depois do Borussia Monchengladbach visitar o Schalke 04, às 14h30. Antes disso, os Potros visitam o Manchester City, no jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2020-21.