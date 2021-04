Vlahovic anota triplete no primeiro tempo, Fiorentina goleia e amplia má fase no Benevento

A Fiorentina não levou em consideração o mando de campo do Benevento nem a situação parelha de ambos na tabela. Em jogo disputado no Estádio Ciro Vigorito, em Benevento/ITA, na tarde deste sábado (13), a Viola goleou por 4 a 1. O destaque do jogo foi o atacante Vlahovic, com três gols marcados no primeiro tempo. Eysseric completou a goleada, enquanto Ionita descontou aos Stregoni. O confronto foi válido pela 27ª rodada da Serie A 2020-21.

Durante a primeira meia hora de jogo, só deu Fiorentina. A equipe de Florença foi dona das principais ações da partida, com posse de bola, finalizações e domínio no campo. Ainda que os primeiros minutos tenham sido muito faltosos, a Viola logo abriu o placar. Aos oito minutos, Vlahovic finalizou na área e mandou a bola no canto direito de Montipò para abrir o placar. A equipe teve mais chances com Martín Cáceres, mas hoje era o dia de Vlahovic. Aos 26, Cáceres cobrou escanteio e Vlahovic finalizou de canhota para ampliar a vantagem. A primeira finalização do Benevento que trouxe algum perigo veio apenas aos 42, quando Caprari cruzou e Glik cabeceou para fora. Em alta, coube ao camisa 9 da Viola deixar novamente sua marca aos 45. Dragowski rolou para Vlahovic marcar um golaço ao chutar no ângulo de Montipò.

O segundo tempo começou completamente diferente do primeiro. Com a larga vantagem aberta na etapa inicial, a Fiorentina deixou o Benevento com o controle da bola e campo para trabalhar suas jogadas. Ao entrar no retorno do intervalo, Roberto Insigne criou boas chances, mas não acertou o alvo. Mas os giallorossi conseguiram balançar as redes aos 11 minutos. Caprari cobrou escanteio com cruzamento na área e Ionita subiu bem para desviar de cabeça e marcar o primeiro do Benevento. A etapa complementar foi oposta à inicial pelo total domínio dos donos da casa. Mas a diferença era bem evidente: o aproveitamento nas finalizações. Por perder tantas chances, os Stregoni não conseguiram um melhor resultado na partida. Pior, sofreram o quarto gol da Fiorentina. Ribéry avançou e rolou para o meio da área. Eysseric completou e fechou a conta com chute certeiro no meio do gol.

Com o resultado, os giallorossi seguem em crise no calcio. São 11 rodadas sem vencer no Campeonato Italiano. A última vitória da equipe do sul ocorreu no Dia de Reis. Os comandados de Pippo Inzaghi estão no 16º lugar, com 26 pontos, seis pontos à frente do Torino, primeira equipe na zona de rebaixamento. Porém, o Toro tem três jogos a menos. Do outro lado, a Viola respira ao se desgarrar um pouco desse grupo e subir ao 12º lugar, com 29 pontos. Os times voltam a entrar em campo no domingo (21). O Benevento enfrenta a Juventus às 11 horas no Allianz Stadium, em Turim/ITA, enquanto a Fiorentina recebe o Milan às 14 horas, no Estádio Artemio Franchi, em Florença/ITA.