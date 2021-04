Defensivos, Getafe e Atletico de Madrid ficam no empate pela LaLiga

José Bordalás e Diego Simeone são técnicos que prezam pela forte marcação e pela força dos sistemas defensivos montados por eles. No duelo entre Getafe e Atletico de Madrid, clubes comandados por eles, nada mais lógico que um 0 a 0. E foi exatamente isso que aconteceu neste sábado (13), em partida válida pela 27ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, no Coliseum Alfonso Pérez.

As estatísticas da partida foram inteiras favoráveis aos visitantes, armados no 4-1-4-1 por Simeone: 73% de posse de bola, quinze finalizações (contra onze do Getafe), sete delas certas (ante duas dos adversários). Os mandantes, de José Bordalás, alinharam no 4-4-2.

Final elétrico

O começo de jogo teve poucas emoções. Na primeira etapa, apenas uma chance perigosa: Nemanja Maksimovic serviu Cucho Fernández na área e ele finalizou em um belo sem-pulo, mas passou por cima da meta colchonera. Com quinze minutos do segundo tempo, Enes Unal aproveitou rebote e chutou à direita do gol defendido por Jan Oblak. Dez minutos depois, Allan Nyom foi expulso após chegar forte no tornozelo esquerdo de Renan Lodi. Aos 29, Maksimovic caiu após choque com José Maria Giménez na área, mas o árbitro não marcou.

A expulsão acendeu o Atletico de Madrid. Com 31, Moussa Dembélé arriscou de longe e David Soria fez bela defesa. Sete minutos depois, Koke serviu Luis Suárez no comando da área e o Pistolero carimbou a trave esquerda dos Azulones. Por fim, aos 45, Dembélé escorou cruzamento de Lodi passou à direita da meta.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Getafe recebe, no próximo domingo (21), às 10h (Horário de Brasília), mesmo dia em que, às 14h30, o Atletico de Madrid recebe o Alavés. Antes disso, na quarta-feira (17), ás 17h, os colchoneros viajam para enfrentar o Chelsea, no jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2020/2021.