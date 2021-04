PSG sofre virada do Nantes e perde chance de retomar liderança na Ligue 1

No encerramento da 29ª rodada da Ligue 1 2020-21, o PSG foi surpreendido pelo Nantes ao ser derrotado por 2 a 1. A partida foi disputada no Parc des Princes, em Paris/FRA, na noite deste domingo (14). Draxler abriu o placar aos donos da casa, mas Kolo Muani e Moses Simon garantiram o triunfo dos visitantes.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Paris Saint-Germain. Os mandantes tiveram 78% de posse de bola e nove finalizações. A primeira grande oportunidade parisiense ocorreu aos 11 minutos, quando Di María foi acionado na entrada da área, passou pela marcação e chutou firme, mas Lafont defendeu.

Em situação complicada na tabela de classificação, o Nantes tinha a primeira grande preocupação em se defender e levou perigo apenas aos 29, quando Pallois cruzou da direita e Blas arrematou de primeira para Keylor Navas fazer grande defesa. Com melhor desempenho, o PSG abriu o placar aos 41 minutos. Di María tabelou com Mbappé e Draxler ficou com a sobra para chutar no canto de Lafont.

No início da etapa complementar, houve movimentação estranha entre direção e banco de reservas do PSG. Em seguida, Di María foi substituído e se dirigiu aos vestiários junto com Pochettino. De acordo com informações divulgadas posteriormente pelos meios de comunicação franceses, houve invasão na casa do jogador argentino. Quando Pochettino voltou ao gramado, os mandantes tinham adotado uma postura completamente diferente. Foi neste instante que o Nantes foi atrevido e buscou a vitória.

Aos 14 minutos, Kolo Muani conseguiu espaço entre os zagueiros e finalizou no meio do gol para empatar o jogo. O empate foi ainda mais crucial para o PSG despencar em seu rendimento. A equipe tentava avançar, impor novamente a pressão da primeira etapa, mas esbarrou na marcação forte que os Canários conseguiram colocar em campo. Um contra-ataque seria fundamental aos visitantes virarem o jogo. E a oportunidade veio aos 25 minutos. Após desvio, Kolo Muani recebeu a bola, rolou para Moses Simon livre na área e o atacante garantiu a vitória amarela em Paris.

Com o resultado, o PSG não conseguiu aproveitar os empates de Lille e Lyon para recuperar a liderança do Campeonato Francês. A derrota estacionou a equipe na segunda posição, com 60 pontos. Por outro lado, os improváveis três pontos colocam os Canários na 18ª posição com 27 pontos. Os times irão entrar em campo novamente no próximo domingo (21). O Nantes vai receber o Lorient no Stade de la Beaujoire, em Nantes/FRA, às 11 horas. Um pouco mais tarde, às 17h, o Paris Saint-Germain terá clássico contra o Olympique Lyonnais no Parc OL, em Lyon/FRA.