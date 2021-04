Na briga pelo título da Ligue 1, Monaco empata sem gols contra Lille 

O encontro entre Monaco e Lille, válido pela 29ª rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, era aguardado por reunir um dos quatro grandes postulantes ao título da temporada. Se as duas equipes não saíram do zero neste domingo (14), os clubes não decepcionaram e fizeram uma partida empolgante no Louis II.

Nos números, a vantagem foi dos monegascos, que jogaram no 3-4-2-1 de Niko Kovac: 63% de posse de bola, oito finalizações (ante cinco dos Dogues), quatro delas certas (o Lille acertou duas). Os visitantes atuaram no 4-2-3-1, comandados por Christophe Galtier.

Só faltou o gol

Aos 12 minutos, Timothy Weah recebeu de Reinildo Isnard Mandava no lado esquerdo e finalizou para boa defesa de Benjamin Lecomte. Com 21 minutos, Wissam Ben Yedder marcou após bela assistência de Aleksandr Golovin, mas o centroavante estava impedido ao receber o passe.

Com 30 minutos, nova boa chance de Weah: recebendo de Benjamin André, ele chutou forte, mas em cima do goleiro do ASM. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Ben Yedder aproveitou rebote na área e chutou por ciam do travessão.

Mais truncado, o segundo tempo foi ter uma boa chance apenas aos 47 minutos. Stevan Jovetic aproveitou cruzamento de Kevin Volland do lado esquerdo e Mike Maignan salvou os Dogues.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Monaco visita o Saint-Etienne na próxima sexta-feira (19), às 17h (Horário de Brasília), enquanto o Lille visita o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira (17), às 13h45.