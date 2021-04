Surpresa na convocação da seleção espanhola, goleiro Robert Sánchez se inspira em Casillas 

Grande novidade de Luis Enrique para os jogos eliminatórios da Espanha, o goleiro Robert Sánchez (23) fala à rádio Marca sobre sua trajetória no futebol e destaca a inspiração em Iker Casillas debaixo das traves.

Com 1,97m, contrato até junho de 2025 e 17 partidas na atual temporada, Robert Sánchez pela primeira vez integrará o plantel principal da seleção espanhola. Desde os 16 anos na Inglaterra, o goleiro destaca a importância da sua adaptação no país para ter o sucesso atual.

“Venho de Santa Ana e La Palma, fiquei por lá toda vida, até chegar à base do Levante, em que estive por um ano (2010/11). Vim para a Inglaterra com 16 anos, completamente sozinho. Aqui os jogadores estrangeiros com menor idade, vivem com famílias adotivas. Tive sorte de estar com um amigo que tenho e foi tudo mais fácil. Após quatro anos a sós, hoje vivo com minha família no porto de Brighton”, revela o jogador.

Segundo o próprio Sánchez, rumores indicavam que ele poderia integrar o English Team, tendo dupla nacionalidade. Sem entrar em polêmica, o jogador descarta a possibilidade e após conversar com Luís Enrique, fará parte da sua seleção nacional.

Titular do Brighton em grande parte da temporada, o jogador depois de passar por curtos empréstimos ao Forest Green e Rochdale, se firma na Premier League e ganha notoriedade internacional com sua primeira convocação.