Multicampeão pelo Johor, Maurício mira mais conquistas para consagrar fase vitoriosa

Principal nome do Johor atualmente, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras revelou ter um objetivo importante com a camisa do clube da Malásia: se tornar um dos grandes ídolos da agremiação. Segundo o defensor, essa é a sua meta para os próximos anos.

“Tenho esse sonho de me tornar ídolo do Johor, um dos grandes clubes do futebol asiático. Seria uma honra chegar a esse nível no clube. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube a crescer fora de campo e para conquistar títulos dentro. Vou continuar me empenhando ao máximo por isso”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai em busca de mais um título da Liga esse ano.

"Vamos em busca de mais um título esse ano. O grupo está muito focado nisso e ciente das dificuldades que terá. Vamos lutar muito para fazer história", disse.