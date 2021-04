Rômulo avalia temporadas na Coreia do Sul e espera definir futuro em breve

Principal destaque do Busan IPark, da Coreia do Sul, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a boa passagem pelo clube nestes últimos anos. Segundo o jogador, tudo que viveu por lá foi muito bom.

“Foi uma passagem muito positiva no Busan. Só tenho a agradecer ao povo coreano e ao clube por tudo. Tive sempre ótima sequência no clube e pude contribuir para o crescimento do clube”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é definir o futuro nos próximos dias.

“Minha meta é definir logo o meu futuro nos próximos dias. Estamos bem próximos dias e a minha ideia é permanecer um tempo na Ásia ainda", falou.