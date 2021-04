Atacante Vilmar é recordista de gols e principal destaque do Montalegre

O Campeonato Portugal, muitas vezes, chama atenção por ser uma competição com vários brasileiros envolvidos. São muitos brasileiros buscando uma oportunidade em um país que dá abertura para isso, uma vez que houve uma relação próxima no passado e a proximidade do idioma. Entretanto, não tem brasileiro com mais destaque na competição do que Vilmar Jr., atacante do Montalegre.

Vilmar, de 25 anos, está iluminado. Ele marcou 14 gols em 14 jogos pela equipe no campeonato. Ninguém, com a camisa do Montalegre, no Campeonato de Portugal, fez algo assim. Sem dúvidas, um dos destaques do time classificado para os playoffs da ‘terceirona’ portuguesa.

Com faro de gol e muita determinação, Vilmar venceu uma grave lesão que quase o tirou dos gramados no ano passado e vê, na oportunidade de tentar um acesso com o Montalegre, uma superação na carreira.

"Estou muito feliz por viver esse momento. A lesão mexeu muito com o psicológico e viver tudo isso está sendo incrível. A classificação para o playoff de acesso à Liga 3 é algo que só premia este excelente grupo, que está de. Parabéns.

Na Série A da competição, o Montalegre não teve vida fácil, afinal, estava em um grupo que tinha o Braga B, time de investimento, que conseguiu ficar na primeira colocação, das cinco possíveis para classificação aos playoffs. Mesmo assim, com Vilmar marcando gols e sendo seguidas vezes o melhor jogador da rodada na competição, a equipe da gelada região do Alto Tâmega conseguiu ficar entre os cinco primeiros. Entretanto, o atacante ameniza e alerta que é necessária humildade e pé no chão para a sequência.

"Feliz em ter correspondido, justamente com o grupo. Quando precisaram da gente, entregamos, mas esse é apenas o primeiro objetivo. Ainda tem jogo contra o Braga na próxima rodada e restam dois ao todo. Vamos com tudo, mas com pé no chão e muita cabeça para obter a melhor classificação possível, que é o acesso."

Ao todo, a fase de grupos conta com 22 partidas. O Montalegre, já classificado, enfrenta, na próxima rodada, o também classificado Braga B, em casa.