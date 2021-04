Mbappé marca duas vezes, PSG vence Lille com facilidade e avança às quartas da Copa da França

Na tarde desta quarta-feira (17), PSG e Lille se enfrentaram no Parc des Princes, em Paris/FRA, em confronto válido pelas oitavas de final da Coupe de France 2020-21. Apesar do bom momento vivido por ambos os times nas competições nacionais, os parisienses não encontraram dificuldades e venceram por 3 a 0, com gols de Icardi e Mbappé (duas vezes).

A partida começou bastante movimentada nos minutos iniciais. O Lille teve grande chance de abrir o placar aos quatro minutos, mas Navas fez uma belíssima defesa. Como resposta, o Paris Saint-Germain apostou na velocidade do seu ataque e abriu o placar aos nove minutos. Di María recebeu na ponta direita e cruzou para o meio da pequena área. A defesa adversária estava desorganizada e a bola sobrou para Icardi balançar as redes.

Esperava-se uma disputa equilibrada entre os dois primeiros colocados da Ligue 1, mas ocorreu totalmente o contrário, o time parisiense foi superior e controlou o jogo. Aos 29 minutos, os visitantes tiveram a chance de empatar o jogo, quando Burak Yilmaz recebeu na entrada da área, girou e chutou forte, mas o travessão impediu o gol do LOSC.

Com dores no pé esquerdo, Icardi foi substituído por Mbappé aos 34 minutos. Em sua primeira participação no jogo, o atacante foi derrubado na área por Çelik e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o craque mandou a pelota no canto superior direito de Maignan para ampliar o placar.

Houve mais equilíbrio na disputa do segundo tempo, com as duas equipes mais ajustadas no controle da posse de bola, mas sem ataques. Na reta final, o confronto voltou a esquentar. Aos 31 minutos, a bola bateu na mão de Kurzawa e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Yazici chutou forte no canto esquerdo e o goleiro Keylor Navas foi lá buscar. Como resposta, nos acréscimos, Leandro Paredes fez belo lançamento para Mbappé, avançou e finalizou por cobertura na saída de Maignan para fechar o jogo com grande vitória.

O PSG avança às quartas de final da Copa da França com adversário, data, local e horário a serem definidos. Os dois times entram em campo novamente no próximo domingo (21), pelo Campeonato Francês. O Lille enfrenta o Nîmes no Stade Pierre Mauroy, em Lille/FRA, às 13 horas. Um pouco mais tarde, às 17h, o Paris Saint-Germain tem clássico contra o Olympique Lyonnais no Parc OL, em Lyon/FRA.