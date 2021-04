Guardiola louva desempenho do City na temporada: "Incrivelmente impressionado"

No final de tarde dessa terça-feira (16), o Manchester City recebeu o Borussia Mönchengladbach, já com a vantagem de 2 a 0, feito no primeiro jogo. A partida na Inglaterra foi outro 2 a 0, com gols marcados por Kevin de Bruyne e o alemão Gündoğan.

Pep Guardiola, ao final da partida, se diz impressionado com a campanha da equipe nessa temporada um pouco conturbada.

“Estou incrivelmente impressionado e feliz pelos nossos jogadores que, neste ano difícil, ficaram com 14 pontos de vantagem na Premier League, na final da Carabao Cup e nas quartas de final da Champions League e jogando para chegar às semifinais da FA Cup”.

Além disso, o espanhol elogiou bastante seu sistema defensivo.

"Nós tomamos apenas um gol, contra o Porto, e isso é impressionante. E não podemos negar que Rúben e John (Stones) deram um grande passo adiante para o time. Ayme (Laporte) está de volta, Kyle (Walker) está de volta a seus melhores momentos e nós precisamos deles. Mas todos, todos correm muito, não só os jogadores de trás”.

A próxima partida do City será no próximo sábado (20), às 14h30, contra o Everton pela FA Cup.