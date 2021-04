Em jogo de ataque contra defesa, Manchester City elimina Mönchengladbach e avança às quartas da Champions

O Manchester City repetiu o ótimo desempenho no jogo de ida e, em confronto de volta das oitavas de final da Uefa Champions League, eliminou o Borussia Mönchengladbach nesta terça-feira (16), no Etihad Stadium. Com 2 a 0 no placar, os gols dos ingleses foram marcados por De Bruyne e Gündogan. Ao todo, 4 a 0 no agregado.

Distribuição tática

O técnico Pep Guardiola usou o 4-2-3-1 para escalar o Manchester City: Ederson no gol, Walker e Cancelo nas laterais, Stones e Dias na defesa. No meio, Rodri e Gündogan auxiliaram na marcação, enquanto Mahrez, De Bruyne e Foden movimentaram as jogadas ofensivas com Bernardo Silva improvisado no campo de ataque.

O treinador Marco Rose também escolheu o 4-2-3-1 para levar o Borussia Mönchengladbach a campo: Sommer no gol, Ginter e Elvedi na defesa, Lainer e Bensebaini nas laterais. No meio, Neuhaus e Zakaria formaram a dupla de volantes; Hofmann, Stindl e Thuram jogaram mais adiantados. Embolo foi a única peça de ataque.

City dita ritmo e novamente impõe jogo de ataque contra defesa

Nos dois tempos, o Manchester City não precisou fazer esforço construir a tranquila vitória por 2 a 0 diante do Borussia Mönchengladbach, assim como conseguiu no jogo de ida. A diferença, contudo, foi no ritmo empregado pelos Citizens durante os 90 minutos: intensos na primeira etapa e mais contidos no segundo tempo.

Logo nos minutos iniciais, os ingleses mostraram superioridade e controlaram a partida. Aos 12, os mandantes abriram o placar em golaço de De Bruyne, que recebeu passe de Mahrez para fuzilar o gol de Sommer. Não demorou muito para a vantagem ser ampliada: aos 18, Gündogan aproveitou assistência de Foden para finalizar às redes.

Com 69% de posse de bola no primeiro tempo e 65% no segundo, o City construiu condições para aumentar o marcador, mas se contentou em administrar o resultado na etapa final. Do outro lado, o Mönchengladbach quase nem ameaçou e jogou mais recuado. No fim, a partida foi de ataque contra defesa.

Próximos compromissos

Com a classificação às quartas de final em mãos, o Manchester City aguarda a definição do sorteio, que irá ocorrer no dia 19 de março, para conhecer o próximo adversário na atual edição da Champions League.

Tanto City quanto Mönchengladbach voltarão a campo no sábado (20) e às 14h30: os ingleses visitam o Everton em confronto das quartas da FA Cup (Copa da Inglaterra), enquanto os alemães, pela Bundesliga, encaram o Schalke 04, também fora de casa.