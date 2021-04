Meio-campista do Sassuolo, Manuel Locatelli entra na mira da Juventus

Segundo o jornal ''Gazzetta dello Sport'', a Juventus pretende investir na contratação de Manuel Locatelli, atual meio-campista do Sassuolo. Considerado um jogador promissor, o jovem de apenas 23 anos já estava no radar da equipe desde a última temporada.

Ao mesmo tempo, os bianconeri precisam vender o meia galês Aron Ramsey, que deve retornar ao futebol inglês na próxima temporada. Devido as constantes lesões, o ex-meia do Arsenal já não estaria mais nos planos do técnico Andrea Pirlo.

Ainda de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, os dois clubes devem retomar as negociações no final da temporada, com a Velha Senhora podendo incluir Nicolò Fagioli na transferência.

Vale lembrar que no verão passado, a equipe de Turim tentou contratar o jovem meio-campista, no entanto não conseguiu atender às demandas econômicas de Sassuolo. O clube Neroverdi pediu cerca de €40 mi pelo jogador, sem a opção de empréstimo com opção de compra.

Outro jogador que também está no radar dos bianconeri, é o jovem Houssem Aouar, atualmente defende Lyon. Porém o único obstáculo na negociação, é que o clube francês deseja €50 mi para liberar o jogador.