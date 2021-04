Com Watkins e Lingard, Gareth Southgate divulga convocação do English Team

Nesta quinta-feira (18), Gareth Southgate apresentou o grupo da seleção inglesa que jogará as próximas três rodadas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Dentre as novidades estão as estreias de Ollie Watkins, do Aston Villa e Sam Johnstone, do West Brom Albion. Sem Alexander-Arnold, retornam Luke Shaw, Jesse Lingard e John Stones.

O plantel convocado teve consideráveis baixas, como a de Patrick Bamford, centroavante do Leeds United. Sua forma física não foi aprovada pela comissão de Southgate e assim, o jogador ficará de fora.

Dentre os 26 nomes da lista, o meio-campista Jude Bellingham é dúvida, pois sendo o único do plantel a jogar na Alemanha, está sujeito às restrições locais de sair do país, devido o surto de COVID-19 estar novamente crescendo na Europa.

Confira abaixo os nomes convocados para a seleção inglesa, que enfrentará San Marino, Albânia e Polônia até o final do mês:

Goleiros - Dean Henderson (Man. Utd), Sam Johnston (West Brom) e Nick Pope (Burnley);

Defensores - Ben Chillwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Ma. Utd), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Man. Utd), John Stones (Man. City), Kieran Trippier (Atleti Madrid) e Kyle Walker (Man. City);

Meias - Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Man. City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds Utd), Declan Rice (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton);

Atacantes - Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man. Utd), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Man. City) e Ollie Watkins (Aston Villa).