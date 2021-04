Com gol de Pogba, Man United bate Milan fora de casa e avança na Europa League

O Manchester United garantiu vaga nas quartas de final da Uefa Europa League nesta quinta-feira (18) ao bater o Milan no San Siro pelo placar de 1 a 0. Paul Pogba foi o autor gol de classificação. A partida de ida, na Inglaterra, havia terminado empatada em 1 a 1.

Os primeiros minutos do duelo foram marcados por disputas no meio-campo. Após os 15 minutos, os times até chegavam próximos da área mas erraram o último passe ou as defesas levavam e melhor. A primeira grande oportunidade de gol só veio aos 40 minutos, Saelemakers chutou mas Henderson evitou o gol dos mandantes. Pouco depois, foi a vez de Krunic mas o jogador do Milan chutou por cima.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos o placar foi aberto. Pogba, que ingressou na partida no intervalo no lugar de Rashford, mandou uma cavada certeira para abrir a contagem e pôr os Red Devils em vantagem, que estavam sendo eliminados com o parcial 0 a 0.

A resposta do Milan foi imediata, Saelemaekers finalizou para outra boa defesa de Henderson. Aos 28, o Milan teve seu grande momento no jogo, Ibrahimovic cabeceou bonito mas o goleiro do United fez uma defesa monumental evitando o tento rossonero. O time italiano seguiu com mais presença ofensiva, entretanto não conseguiu produzir como antes e a classificação ficou com a equipe de Manchester.

Classificação e próximos compromissos

O Manchester United aguarda adversário das quartas-de-final que será conhecido em sorteio nesta sexta-feira (19). Pelo Campeonato Inglês, o time visita o Leicester no domingo (21). Já o Milan, volta a campo no mesmo dia diante da Fiorentina pelo Campeonato Italiano.