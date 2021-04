Uefa define confronto das quartas de final da Europa League

Na manhã desta sexta-feira(19), a Uefa definiu os confrontos das quartas de final da Liga Europa. O Manchester United enfrentará o Granada, Ajax pegará a Roma, Dínamo Zagreb o Villarreal, já o Arsenal terá pela frente o Slavia Praga.

Além dos confrontos, a Uefa definiu o chaveamento até a final. Sendo assim, as semifinais já estão definidas.

- Granada ou Manchester United x Ajax ou Roma.

- Dínamo de Zagreb ou Villarreal x Arsenal ou Slavia Praga.

As partidas das quartas de final serão realizadas nos dias 8 e 15 de abril, já as semifinais serão nos dias 29 de abril e 6 de maio. Já a grande final será no dia 26 de maio, em Gdánsk, na Polônia.