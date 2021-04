Roma vence Shakhtar Donetsk de novo e vai às quartas da Europa League

A Roma já estava basicamente classificada quando entrou em campo, nesta quinta-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final da UEFA Europa League 2020/2021. No Olímpico de Kiev, entretanto, a Loba, mais uma vez, mostrou quem era a melhor equipe no confronto contra o Shakhtar Donetsk. Os italianos venceram também a segunda partida por 2 a 1 - na Cidade Eterna, os giallorrossi tinham vencido por 3 a 0.

Os italianos tiveram mais força ofensiva. Armados no 3-4-3 por Paulo Fonseca, os italianos tiveram nove finalizações (contra oito dos ucranianos), sendo que cada equipe acertou quatro chutes. Na posse de bola, entretanto, melhor para a equipe de Luis Castro, no 4-3-3: 64%.

Sem sofrimento

Em momento algum a Roma teve a classificação ameaçada. No primeiro tempo, apenas uma chance de gol: Manor Solomon cruzou da esquerda e Junior Moraes cabeceou à esquerda da meta defendida por Pau López, goleiro da Roma.

Logo aos três minutos da segunda etapa, entretanto, a Loba abriu o placar. Após bola viva na área, Borja Mayoral escorou de cabeça ao pegar o rebote. O empate do Shakhtar Donetsk veio aos 14 minutos: no lado direito, Alan Patrick construiu bela jogada e serviu Junior Moraes, que finalizou no lado direito e empatou.

A vantagem dos hirnyky não durou muito: Carles Perez desceu pela direita e serviu Mayoral no meio da área que, mais uma vez, chutou bonito no canto direito para dar a vitória à Loba.

O que vem por aí

A Roma aguarda o sorteio das quartas de final da UEFA Europa League 2020/2021, que acontece na próxima sexta-feira (19). Na próxima rodada da Premier Liha (Campeonato Ucraniano) 2020/2021, o Shakhtar Donetsk viaja para enfrentar o Lviv, no próximo domingo (21), às 12h (Horário de Brasília), mesmo dia em que, às 16h45, a Roma recebe o Napoli no Derby del Sole 168.