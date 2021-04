Benzema brilha, Real Madrid bate Celta fora de casa e encosta no líder Atlético de Madrid

O sonho do bicampeonato segue vivo para o Real Madrid, que neste sábado (20) venceu o Celta em Balaídos, na Galícia, com grande atuação de Benzema, autor de dois gols e uma assistência.

Sem perder desde janeiro, com oito vitórias e dois empates desde então, o Real Madrid praticamente decidiu o jogo nos primeiros trinta minutos, com intensidade por ambos os lados, mesmo com o Celta apertando a saída de bola.

Zidane escalou o time com Casemiro, Valverde, Kroos e Modric no meio de campo, sendo que o alemão tabelava com Mendy na esquerda, enquanto Lucas Vázquez se movimentava do outro lado, e Vinícius Jr. se posicionava mais perto de Benzema.

Já o Celta de Eduardo Coudet tinha o peruano Tapia na contenção, Brais Méndez mais apagado, com Denis Suárez trabalhando mais para criar jogadas, Nolito e Santi Mina se revezando para servir Iago Aspas.

O time galego tentava pressionar a saída de bola, porém o Real Madrid controlava a partida e abriu o placar logo aos 19 minutos, quando Kroos tocou para Benzema, que ajeitou com o pé direito e arrematou de chapa com a canhota para acertar o canto esquerdo do goleiro Iván Villar.

O Real Madrid quase ampliou aos 26, quando Benzema saiu da área e cruzou para Vinícius Jr., que estava na cara do gol, porém a bola explodiu no peito do brasileiro e saiu para fora.

Na sequência, um vacilo de Tapia originou o segundo gol do Real Madrid. Kroos roubou a bola do peruano na área e, de frente para o gol, tocou para Benzema ampliar a vantagem merengue.

A reação do Celta começou com jogada individual de Iago Aspas, que carregou pela ponta direita e tocou para Santi Mina, que estava dentro da área, porém ele deu um toque de calcanhar e a bola saiu rente à trave de Courtois. O gol de honra aconteceu em jogada de bola parada. Kroos cometeu falta frontal, Denis Suárez levantou e Santi Mina cabeceou livre para fazer o sétimo gol dele no campeonato.

Jogo quente e pegado até o fim

O segundo tempo foi mais disputado, tanto que 25 das 36 faltas aconteceram neste período. O Celta teve mais posse de bola (57%) e quase empatou em cobrança de falta de Iago Aspas que resvalou na cabeça de Casemiro e bateu na trave direita de Courtois.

A defesa do Celta continuava a dar sustos na torcida, visto que Araujo falhou em uma saída de bola e então Benzema aproveitou para finalizar, mas Villar salvou o time da casa. Na sequência, o francês ainda teve outra chance para selar a vitória com um hat-trick em cobrança de falta frontal na altura da meia-lua, mas a bola subiu demais e passou por cima do travessão.

A emoção continuou a rolar na Galícia. Aos 44, Casemiro e Varane travaram uma finalização perigosa de Facundo Ferreyra. A bola ainda chegou em Courtois, que espalmou. Nos acréscimos, Benzema mostrou que ainda tinha gás para avançar pela ponta esquerda e cruzar para a área. A bola tocou no joelho de Asensio, que jogou apenas 20 minutos e anotou o terceiro gol do Real Madrid.

Classificação e próximos jogos

Este foi o último final de semana antes da Data Fifa, e porém o Campeonato Espanhol volta apenas em abril. No dia 3 a equipe recebe o Eibar. Logo depois, uma sequência com três jogos importantes em oito dias - o clássico diante do Barcelona e os confrontos das quartas de final da Champions League diante do Liverpool.

Vice-líder com 60 pontos, o clube merengue torce por um tropeço do Atlético de Madrid nesta rodada para seguir a três pontos do rival. O Barcelona tem 59 e pode assumir o 2º lugar se vencer a Real Sociedad neste domingo (21).

Com 34 pontos, o Celta de Vigo está em 11º lugar. A equipe volta a campo no dia 4, quando visita o Alavés.