Nîmes surpreende, vence Lille fora de casa e ganha sobrevida em luta contra rebaixamento

O então líder da Ligue 1 2020-21 recebeu o 19º colocado. Pegando a tabela do certame, a zebra passeou no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille/FRA, na tarde deste domingo (21). O Nîmes surpreendeu o Lille e venceu por 2 a 1, no confronto válido pela 30ª rodada da competição nacional.

Toda a pressão dos mandantes gerou altos números estatísticos para Les Dogues: 72% de posse de bola e 15 finalizações - contra dez dos Crocodiles. Foram quatro chutes certos para cada lado.

Zebra francesa

A surpresa começou aos 12 minutos de jogo. Niclas Eliasson serviu Moussa Koné no comando do ataque e ele acertou um lindo chute no ângulo esquerdo. O empate veio cedo: aos 20, Jonathan Bamba cobrou escanteio na área e Xeka cabeceou na esquerda. A contagem da peleja foi encerrada ainda na primeira etapa: com 45, na esquerda, Zinédine Ferhat serviu Renaud Ripart na grande área e ele finalizou de cavadinha para recolocar os Crocodiles na frente.

O segundo tempo viu o Lille buscando o empate - e dando espaços. Logo com dois minutos, Sven Botman conseguiu a igualdade, mas o árbitro marcou a falta do zagueiro dos Dogues em choque com Kelyan Guessoum. Aos 12, o atleta mandante que teve um tento invalidado foi Burak Yilmaz.

Com 20 minutos, Ripart recebeu na esquerda e chutou à direita da meta. Com 47, Lucas Deaux foi acionado por Repart e perdeu o terceiro do Nimes. Segundos depois, Luiz Araújo dominou passe de Xeka e chutou na esquerda, mas Reynet fez grande defesa.

Próximos jogos

Por causa da data Fifa, reservada aos jogos das seleções nacionais, o Campeonato Francês retorna apenas no início do mês de abril. O Lille vai enfrentar o Paris Saint-Germain ao meio-dia do sábado (3), em duelo pela liderança isolada no Parc des Princes, em Paris/FRA. Por sua vez, o Nîmes receberá o Saint-Étienne no Stade des Costières, em Nîmes/FRA, às 12h05 do domingo (4).