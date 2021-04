Bisneto do ditador fascista Benito Mussolini, Romano Florani fecha com a Lazio

Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador fascista italiano Benito Mussolini, fechou seu primeiro contrato como jogador de futebol profissional com a Lazio nesta terça-feira (23). Aos 18 anos, o zagueiro compartilhou uma foto em seu Instagram assinando o acordo de três temporadas ao lado e Mauro Bianchessi, responsável pelas categorias de base do clube alviceleste.

“Estou muito feliz por ter assinado meu primeiro contrato profissional com a Lazio e por vestir esta camisa por mais três anos”, postou Floriani Mussolini, que usa na rede social apenas o sobrenome do pai, Floriani.

O jovem foi revelado pela mesma Lazio e é filho de Alessandra Mussolini, neta do fascista Benito Mussolini, que criou as primeiras milícias fascistas em 1919. Entretanto, os usuários do Instagram prontamente reagiram à contratação devido ao sobrenome do zagueiro, já que o clube italiano é associado com frequência à ideologia fascista e neonazista.

Em 2019 e 2018, por exemplo, alguns torcedores do time até fizeram apologia a Mussolini e atos antissemitas em duas ocasiões que geraram grande repercussão na Itália. Mas em janeiro de 2020, a Lazio exigiu que 16 integrantes da torcida organizada que fizeram uma saudação fascista no jogo de Liga Europa contra o Rennes participassem do pagamento da multa imposta pela Uefa.