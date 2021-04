França empata com Ucrânia na abertura das Eliminatórias para Copa do Mundo

Em jogo válido pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a França recebeu a Ucrânia no Stade de France nessa quarta-feira (24).

E jogando em casa a atual campeão do mundo apenas empatou com a Ucrânia em 1 a 1. Griezmann abriu o placar, mas Kimpembe empatou, contra.

A partida

A primeira jogada de perigo foi aos 11 minutos, quando Rabiot achou Hernandez descendo na esquerda, já na área, que tocou para trás onde Giroud bateu e ela desviou antes de sair em escanteio! E aos 18 Griezmann mostrou para que estava em campo!

Em um lançamento na direita Pavard desviou de cabeça para trás, onde Zinchenko não conseguiu ganhar a disputa com Griezmann, que levou pro meio e bateu no ângulo direito do goleiro!

Com 31 Pavard conseguiu uma boa jogada pela direita e cruzou para Giroud, que subiu bem e cabeceou por cima do gol, com perigo!

Na segunda etapa o jogo se mantinha na mesma ideia, com a França pressionando, mas em um chute de Yaremchuk na entrada da área após um passe de Karavaev, que desviou em Kimpembe e foi no canto direito de Llorris, que já tinha caído na esquerda e nada pode fazer além de ver a bola lentamente morrer no fundo das redes aos 11 minutos!

Com 24 minutos, em uma jogada de troca de passes curtos, Hernandez recebeu na esquerda e levantou na área, mas a bola ia no gol e Bushchan tirou para escanteio! Com 44, em um escanteio batido da esquerda com Griezmann, Kimpembe cabeceou forte, mas em cima do goleiro Bushchan!

Quem mais pressionou foram os franceses, somando 64% de posse de bola, contra 36% da Ucrânia. Essa pressão resultou em finalizações, com 18 da França, que acertou três, contra três dos ucranianos, que não acertaram o gol, pois o chute que desviou em Kimpembe iria para fora.

Próximos jogos e classificação

A França volta a campo no próximo domingo (28), às 10h, quando encara o Cazaquistão. Já a Ucrânia joga no mesmo dia, mas às 15h45, quando joga contra a Finlândia.