Philippe Coutinho passará por segunda operação e pode perder Copa América 

A maré de azar para o Barcelona parece não ter fim. Após a eliminação precoce da Champions League para o Paris Saint-Germáin, alguns jogadores importantes como, Ansu Fati, Pedri e principalmente Philippe Coutinho, sofreram lesões que implicam com o desenvolvimento da equipe de Ronald Koeman.

Adiantado pela rádio Sport3, da Catalunha, Coutinho passará por uma segunda cirurgia no menisco direito e deve perder mais 3 meses, colocando em risco, o restante da temporada 2020/21 e a Copa América, que se inicia na segunda semana de junho.

Ocultação

Já no Catar, o meia brasileiro trata da sua recuperação que o tirou de campo desde a última partida de 2020, entre Barcelona e Eibar. Conforme aponta a rádio, o clube Catalão não informou por meios oficiais nenhuma nova operação do jogador e omite informações do seu estado físico.

A rádio citada ainda relata que Gerard Piqué viajou para o mesmo país árabe e de forma silenciosa, não tocou no assunto publicamente sobre seu companheiro de time. Outro ponto que reforça a acusação foi uma nova omissão de lesões, mas desta vez foi com Pedri, quando o mesmo teve apenas 48 horas para se recuperar e jogar contra o Sevilla pela Copa Del Rey no estádio adversário.

Sendo assim, Coutinho praticamente dá adeus para sua atual temporada. O jogador soma apenas 12 partidas com dois gols e mais duas assistências no Barcelona.