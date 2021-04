Fatal nas finalizações, Lille vence PSG e retoma liderança da Ligue 1

No confronto mais aguardado da rodada, os visitantes levaram a melhor. Em jogo disputado na tarde deste sábado (3), realizado no Parc des Princes, em Paris/FRA, e válido pela 31ª rodada da Ligue 1 2020-21, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Lille por 1 a 0, com gol marcado por Jonathan David.

O jogo dava a impressão que seria tranquilo ao PSG. Logo nos primeiros minutos, a boa movimentação ofensiva aliada à dupla Neymar e Mbappé resultaram em boas chances na parte inicial. Aos seis minutos, Di María passou por Djaló pela esquerda e cruzou para o brasileiro, que emendou um belo voleio na cara do gol, mas errou o alvo por muito pouco. Aos 14, Mbappé foi acionado no lado esquerdo da área em passe de Neymar e bateu cruzado, para a ótima e fundamental defesa do goleiro Maignan.

Após as ameaças, o Lille ficou recuado à espera de um contragolpe. Na única finalização no alvo, abriu vantagem. Aos 19 minutos, Renato Sanches lançou Jonathan Ikoné na direita. O atacante cruzou para Jonathan David. Sozinho no meio da área, finalizou, a bola desviou em Kimpembe e entrou. O gol deu mais tranquilidade aos visitantes, que mantiveram a postura cautelosa, mas souberam lidar melhor com a pressão parisiense.

No segundo tempo, o PSG voltou melhor, pressionou nos primeiros lances, mas logo voltou a encontrar dificuldades em chegar à meta adversária. Em contrapartida, cedia espaços ao LOSC, que tinha o cenário perfeito para tentar sacramentar a vitória com mais gols marcados. Com isso, Keylor Navas passou a trabalhar mais. Na melhor oportunidade dos Dogues, Timothy Weah foi acionado com liberdade e aproveitou Burak Yılmaz completamente isolado na área, mas o arqueiro parisiense evitou o segundo tento.

Embora tenha se movimentado bastante, Neymar estava com a pontaria descalibrada e os ânimos aflorados resultaram em dois cartões amarelos bobos e, consequentemente, sua expulsão aos 44 minutos da etapa final após tentar evitar que Djaló retardasse o jogo. Ambos receberam a segunda advertência e o vermelho em seguida.

Com o resultado, o LOSC recuperou a liderança da Ligue 1 com 66 pontos, enquanto o PSG voltou a ficar no segundo posto, com 63 pontos. Pelo Campeonato Francês, as equipes voltam a jogar no próximo fim de semana. O Lille vai enfrentar o Metz no Stade Saint-Symphorien, em Metz/FRA, às 16 horas da sexta-feira (9), enquanto o Paris Saint-Germain vai medir forças contra o Strasbourg no Stade de la Meinau, em Estrasburgo/FRA, ao meio-dia do sábado (10). Antes, porém, a equipe de Mauricio Pochettino vai enfrentar o Bayern no primeiro confronto das quartas de final da Uefa Champions League às 16 horas da próxima quarta-feira (7) na Allianz Arena, em Munique/ALE.