Roma fica em vantagem por duas vezes, mas cede empate ao Sassuolo

Em um jogo bem movimentado, Sassuolo e Roma ficaram no empate em 2 a 2, no Mapei Stadium, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Pellegrini e Bruno Peres para os romanos. Traoré e Raspadori para o time da casa neste sábado (3).

Estratégias

Sassuolo e Roma entraram em campo com duas formações amplamente reformuladas. Os neroverdi decidiram não arriscar os dois jogadores (Ferrari e Locatelli) que fizeram parte do Seleção Italiana para evitar riscos com a pandemia de Covid, também Defrel, Caputo e Berardi foram ausências do ataque com De Zerbi que escolheu Raspadori como centroavante, com Traore, Djuricic e Boga por perto.

Enquanto Paulo Fonseca com muitas ausências na defesa, escolheu Ibanez, Kumbulla e Smalling, com Karsdorp e Mancini. Perez El Shaarawy foram os jogadores atrás de Mayoral.

Sassuolo começa melhor, mas é a Roma quem abre o placar

O Sassuolo começou bem a primeira etapa, surpreendendo a Roma em algumas oportunidades, com Boga e Maxime Lopez, acertando a trave. Os Giallorossi tornaram-se mais perigosos em arremates de Marlon e em defesa de Consiglio.

Aos 26 minutos, a Roma abre o placar, após pênalti apitado por Pairetto por falta clara de Marlon sobre Carles Perez e Pellegrini não errou na cobrança de pênalti.

O Sassuolo sentiu o golpe e viu a Roma quase ampliar. Mayoral recebe uma bola muito difícil e se vê sozinho na frente de Consiglio, que fez a defesa.

Nos minutos finais, o Sassuolo voltou a se encontrar na partida e levou perigo com Raspadori que tentou a conclusão em um deslize na saída de Pau Lopez, mas sem encontrar o gol.

Sassuolo busca empate duas vezes

No início do segundo tempo, os donos da casa começaram com o pé no acelerador e, após algumas oportunidades de gols claras, encontram um empate com o Traorè.

Logo depois Bruno Peres tratou de colocar os romanos novamente a frente no marcador. No final, porém, Sassuolo voltou a assustar Pau Lopez. Depois de um gol incrivelmente perdido por Boga, Raspadori empatou .

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, a Roma ficou mais longe da zona de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com 51 pontos, a equipe romana está em sétimo. Já o Sassuolo em nono, com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Sassuolo visita a Inter de Milão, na quarta-feira (7), às 13h45, em jogo adiado. Já a Roma enfrenta o Ajax na quinta-feira (7), às 16h, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League.