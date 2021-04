Lucas Paquetá marca, e Lyon empata com Lens na Ligue 1

O Lyon, pela terceira rodada consecutiva, não conseguiu vencer na Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020-21. Na 31ª rodada do certame, jogando no Félix-Bollaert, a equipe ficou no empate com o Lens, neste sábado (03): 1 a 1. E o placar apenas ficou igualado por conta do brasileiro Lucas Paquetá.

Apesar do resultado negativo, os Gones tiveram superioridade estatística: 61% de posse de bola e quinze finalizações (ante nove dos mandantes) - sendo seis certas, ante quatro do RCL.

Brasileiro salvando

Aos 34 minutos, Oumar Doucoure foi acionado por Gael Kakuta na faixa central e chutou no canto direito. Instantes, depois, entretanto, o gol foi anulado por conta do domínio do atleta do Lens na jogada. Aos 20 da segunda etapa, os mandantes inauguraram o marcador - esse sim valeu: Kakuta acionou Jonathan Clauss no comando do ataque e ele tirou Anthony Lopes do lance ao finalizar.

Sofrendo, o Lyon foi empatar apenas aos 36 minutos. Aproveitando rebote na área, Lucas Paquetá chutou forte para deixar os lioneses com um ponto na peleja. Ainda deu tempo para, aos 45 minutos, Islam Slimani chegar forte em Loic Badé e ser expulso de campo pela primeira vez na carreira após apenas vinte minutos em campo.

O que vem por aí

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Lens recebe o Lorient no próximo domingo (11), às 10h (Horário de Brasília), mesmo dia em que o Lyon joga contra o Angers às 16h. Antes disso, na quinta-feira (08), às 14h, o OL encara o Red Star pela Coupe de France 2020/2021.