Everton destaca boa fase no Al Adalah e projeta meta de gols no fim da temporada

Um dos principais nomes do futebol árabe vestindo a camisa do Al Adalah, o atacante Everton projetou terminar a temporada com gols no clube saudita. Com 11 tentos marcados até aqui, o atleta quer encerrar sua participação no ano próximo dos 20 gols.

“Ainda temos muitos jogos pela frente. Minha ideia é terminar o ano com a artilharia do campeonato, fazendo bons jogos e ajudando o Adalah. Estou muito motivado para esses próximos meses. Vou trabalhar muito para que sejam especiais”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco saudita quer vitórias nestas próximas semanas.

"A gente está trabalhando para vencer essas partidas que faltam no campeonato para terminarmos bem ele. O grupo está muito focado nisso", falou.