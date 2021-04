Sevilla vence Atletico de Madrid e coloca fogo em LaLiga

A briga pelo título de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020-21 ficou quentíssima neste domingo (04). No Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla, quarto colocado, venceu o líder Atletico de Madrid por 1 a 0 em partida válida pela 29ª rodada.

As estatísticas comprovam o bom jogo da equipe de Julen Lopetegui, que atuou no 4-3-3: 56% de posse de bola e dezoito finalizações (contra nove dos adversários) - foram cinco certas (ante quatro dos colchoneros). Os visitantes jogaram no 3-4-2-1 idealizado por Diego Simeone.

Campeonato aberto

Logo aos sete minutos, Ivan Rakitic adentrou a área e foi derrubado pro Sául Ñiguez. Na cobrança, Lucas Ocampos cobrou na direita e Jan Oblak, goleiro do Atletico de Madrid foi buscar. Segundos depois, Luuk de Jong escorou cruzamento de Suso e José Maria Giménez travou a finalização.

Se o primeiro tempo foi inteiro do Sevilla, a equipe da capital tentou mostrar força na segunda etapa. Nos primeiros segundos, Angel Correa tentou assistência para Luis Suarez, mas Jules Koundé interceptou. O tento rojiblanco saiu aos 25 minutos: Jesus Navas cruzou da direita e Marcos Acuña cabeceou na direita para inaugurar o marcador.

Os colchoneros saíram para o ataque após sofrer o gol. Aos 28, Ñiguez serviu Mario Hermoso na esquerda, mas o lateral chutou mal. Já nos acréscimos, aos 46, Correa foi acionado por Héctor Herrera e chutou em cima de Bono.

O que vem por aí

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020-21, o Sevilla viaja para enfrentar o Celta na próxima segunda-feira (12), um dia depois do Atletico de Madrid jogar contra o Betis. As duas partidas acontecem às 16h (Horário de Brasília).