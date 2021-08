Atlético de Madrid anuncia contratação do medalhista olímpico Matheus Cunha

Em busca de novos ares, Matheus Cunha trocou a cidade de Berlim por Madrid. Medalhista olímpico de Tokyo 2020 assinou contrato com o Atlético de Madrid por cinco temporadas. A equipe colchonera desembolsou 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) junto ao Hertha Berlin.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante terminou de se profissionalizando no Sion, da Suíça. Na temporada 2017/18 despertou a atenção do RB Leipzig. No último dia da janela de transferência de 2020, trocou de camisa e passou a defender o Hertha. Pela Velha Senhora alemã, disputou 40 jogos e marcou 13 vezes.

Cunha foi artilheiro no último ciclo olímpico, com 21 gols. Destaque, acabou sendo convocado pelo técnico Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A Seleção Brasileira encara Chile, Argentina e Peru em setembro.