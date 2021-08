Com dois de Kane, Tottenham despacha Paços de Ferreira e vai aos grupos da Conference League

Nova competição interclubes da Europa, a Uefa Europa Conference League 2021-22 não tem chamado muita atenção na primeira temporada - ainda mais nas fases preliminares. Dos grandes clubes do continental atualmente, entretanto, o Tottenham mandou a campo uma equipe bem próxima da titular para garantir a vaga na fase de grupos do certame.

Nesta quinta-feira (26), os ingleses venceram o Paços de Ferreira por 3 a 0 e reverteram a vantagem dos portugueses no primeiro jogo, conseguindo o objetivo. A peleja aconteceu no Tottenham Hotspur Stadium.

Jogando no 4-3-3 de Nuno Espírito Santo, os mandantes tiveram vantagem em todas as estatísticaas: 64% de posse de bola e 16 finalizações (contra cinco dos adversários) - sendo seis certas. Os portugueses, também no 4-3-3 de Jorge Simão, acertaram três chutes em direção ao gol.

Furacão retorna

Logo nos primeiros segundos de jogo, Lucas Moura serviu Harry Kane no comando do ataque e ele chutou à direita da meta defendida por André Ferreira. Não demorou muito, entretanto, para que os mandantes abrissem o placar: Bryan Gil serviu o centroavante aos nove minutos, que finalizou no canto direito da meta portuguesa. Com 33 minutos, Bryan Gil chutou da entrada da área e a redonda explodiu em Flávio Ramos. Dois minutos depois, Lo Celso chutou do lado direito, a redonda reboteou em Marco Baixinho e voltou para Kane, de novo, marcar para os Spurs.

Aos 20 minutos da segunda etapa, nova boa chegada dos Spurs: Lo Celso foi acionado por Harry Winks e finalizou em cima de Ferreira. Dois minutos depois, foi Gil quem chutou à direita, desperdiçando nova boa chance para o Tottenham. Aos 25, entretanto, não teve jeito: em linda cobrança de falta, Lo Celso marcou o terceiro dos ingleses ante os Castores.

Cabia mais a favor dos mandantes: com 38 minutos, Heung-Min Son recebeu na direita e chutou forte para grande defesa de André Ferreira, mas o 3 a 0 se manteve.

Próximos jogos

O Tottenham aguarda o sorteio da fase de grupos da Uefa Europa Conference League, que acontece nesta sexta-feira (27), para saber qual será o próximo adversário no certame - as primeiras partidas acontecerão na semana do dia 14 de setembro.

Antes disso, no próximo domingo (29), o Tottenham recebe o Watford às 10h, em jogo válido pela Premier League, mesmo dia em que o Paços de Ferreira recebe o Portimonense às 16h30 pela Liga Portugal.