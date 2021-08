Adaptado ao futebol turco, Fabrício Baiano mira evolução no Rizespor

Um dos principais destaques do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.

“Estou trabalhando para evoluir e para ajudar a equipe nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para essa temporada. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar crescendo com todos", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor tem tudo para evoluir no campeonato.

“Temos totais condições de evoluir na temporada e na Liga. O grupo tem trabalhado muito para que isso seja possível e para que possamos fazer um grande ano", falou.