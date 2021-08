Titular do Vizela, Charles avalia primeiras rodadas da equipe no retorno à elite portuguesa

O goleiro Charles, titular do Vizela e com passagem pelo Marítimo, destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube português. Feliz e motivado com o desafio, o atleta, com passagem pela seleção brasileira de base, revelou viver uma expectativa grande para os próximos meses.

"A minha expectativa é a melhor possível. Estou crescendo muito com a camisa do clube e melhorando meu desempenho em campo no dia a dia. Vou continuar trabalhando muito para alcançar minhas metas com a camisa do Vizela", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco do clube português é muito qualificado e pode fazer um grande ano.

"Nosso elenco tem potencial e é muito forte. Temos totais condições de fazer um grande ano pela frente. O grupo está muito focado nisso", falou.