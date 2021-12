Ricardo Lopes comemora boa recuperação de cirurgia e espera voltar aos gramados o quanto antes

Em recuperação no Brasil após sofrer uma lesão no joelho direito e realizar uma cirurgia no local, o atacante do Shanghai Port Ricardo Lopes espera ver a equipe líder do Campeonato Chinês campeã da competição nesta temporada. Segundo o jogador, essa meta é muito importante para o clube.

"Estamos fazendo um grande campeonato e liderando com méritos a competição. Tenho certeza de que a equipe continuará neste ritmo forte para terminar a disputa com o título dela, o que será importante para todos", disse o atleta.

Segundo Ricardo, sua recuperação tem sido muito boa.

“Estou evoluindo muito no dia a dia e trabalhando para estar de volta o quanto antes. Estou muito confiante e motivado para retornar logo aos gramados”, falou.