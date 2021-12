Roger Mendonça comemora gol marcado e destaca boa fase vivida no Dibba Al Fujairah

Disputando a sua terceira temporada seguida pelo Dibba Al Fujairah,, o lateral-esquerdo Roger Mendonça vive o seu melhor momento com a camisa da equipe. Com passagem pelas categorias de base do Flamengo, Botafogo e Vila Nova, o jovem lateral de 20 anos é titular absoluto e um dos destaques do Dibba na temporada. No último jogo contra o Gulf Heroes, Roger marcou o seu primeiro gol no campeonato. O brasileiro comemorou a boa fase.

“Graças a Deus temos feito um ótimo início de temporada. Fico muito feliz pelo meu desempenho até agora. Depois de três temporadas aqui, eu já me sinto totalmente adaptado e isso ajuda muito dentro de campo. Marcar gols é sempre uma sensação diferente, e eu estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro na temporada. Vou trabalhar para que possa sair mais gols”, disse.

Após serem disputadas nove rodadas, o Dibba, equipe do brasileiro, ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com 24 pontos ganhos, um ponto atrás do líder Al Arabi. Nos Emirados Árabes Unidos, apenas as duas primeiras equipes garantem acesso para a primeira divisão. Roger destacou que a equipe tem um projeto muito bom e frisou que o time vai lutar até o fim pelo acesso.

“Nossa equipe tem um projeto muito forte, a direção nos dá todo o suporte necessário para desempenharmos o nosso melhor futebol. Desde o início, estamos nas primeiras posições. A gente vem de 8 vitórias seguidas, só fomos derrotados na estreia, isso mostra a força da nossa equipe. Vamos em busca do acesso”, concluiu.