Union Berlin e Freiburg fazem jogo movimentado, mas não saem do zero

Foi um 0 a 0 bastante movimentado, é bem verdade. Mas, nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 16ª (e penúltima) rodada da da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Union Berlin ficou na igualdade contra o Freiburg no An der Alten Forsterei.

No 3-4-1-2 de Urs Fischer, o FC Union Berlin levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 54% da posse de bola e dezenove finalizações totais (contra doze dos adversários) - sendo cinco certas. No 3-4-3 de Christian Streich, o SC Freiburg acertou três chutes em direção ao gol.

Sem gols, mas com movimentação

Logo aos três minutos, a primeira boa chance do Union contra o Freiburg: aproveitando rebote de bola mal afastada, Grischa Promel finalizou em cima de Mark Flekken, goleiro dos visitantes. Três minutos depois, a resposta: Maximilian Eggestein desceu pela faixa central e chutou alto demais a favor do SCF. Com vinte, Genki Haraguchi cabeceou alto demais cruzamento de Grischa Promml da direita. Com 23, Taiwo Awoniyi recebeu de Sheraldo Becker e chutou alto demais, em nova boa chance perdida pelo Berlin.

Com 33, Woo-Yeong Jeong desceu pela direita e chutou alto demais. Na segunda etapa, logo aos dois minutos, Vincenzo Grifo desceu pela esquerda e Lucas Holer o acionou, chutando à esquerda do gol dos Breisgau-Brasilianer. Aos doze, Lukas Kubler recebeu na direita de Philipp Lienhart e finalizou, mas Andreas Luthe, goleiro do FCUB, fez linda defesa.

Aos 21, Nico Schlotterbeck cruzou da esquerda e Taiwo Awoniyi cabeceou no travessão. Segundos depois, Rani Khedira pegou o rebote e chutou em cima de Keven Schlotterbeck. Com 30, em nova boa jogada de Promel, os Eisernen chutaram mal. Por fim, aos 46, Philipp Lienhart partiu em contra ataque e recebeu cruzamento de Lukas Kubler, mas a redonda saiu alta demais.

Próximos jogos

Na 17ª (e última rodada do primeiro turno) da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Union Berlin viaja para enfrentar o Bochum, às 11h30 (Horário de Brasília), um dia antes do Freiburg receber o Bayer Leverkusen no mesmo horário.