Barcelona: Xavi diz não a Alexis Sánchez e se aproxima de Ferran Torres

O Barcelona está estreitando relações para a janela de janeiro. Segundo o jornalista Gerard Romero, em seu canal na Twitch, o clube catalão está cedendo aos pedidos do Manchester City e deve finalizar nas próximas semanas o acordo por Ferran Torres.

De acordo com a fonte, os Citizens pediram 60 milhões de euros pela negociação, enquanto o Barcelona apresentava uma taxa de 45 milhões. Conforme é apurado, a diferença foi baixada para cerca de 5 milhões de euros, ou seja, um meio termo está sendo alcançado.

Jovem promessa do futebol espanhol, Ferran Torres tem 21 anos e foi revelado pelo Valencia. Na metade de 2020, foi comprado pelo Manchester City por 28 milhões de euros, porém pouco atuou como titular.

Atualmente Torres soma 16 gols em 43 jogos nos Citizens e possui contrato até maio de 2025. O atacante também integra a seleção espanhola, onde já atuou por 22 vezes.

Sem Sánchez

Notícia publicada pelo portal Fichajes, Xavi Hernández teria recusado a opção de contratar Alexis Sánchez. O treinador do Barcelona que já jogou junto do chileno, estaria focado em opções mais jovens para o ataque. Além de Ferran Torres, o grande desejo do clube é Haaland, do Borussia Dortmund.

Haaland foi pauta na reunião de Laporta, presidente Blaugrana, com Mino Raiola - agente do atacante. Essa conversa ocorreu em Turim, durante a premiação The Best, da FIFA. O Barcelona garante ter recursos para pagar os 75 milhões de euros, porém pede uma comissão menor do empresário, que também conversa com rivais, incluindo o Real Madrid.

Por fim, um outro desejo de Xavi é Januzaj, que deverá sair da Real Sociedad em breve. O Belga poderá assinar pré contrato em janeiro e talvez o Barça adiante sua vinda com uma taxa simbólica ao rival basco.