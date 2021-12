Após susto, Liverpool vira e derrota Newcastle

O Liverpool venceu o Newcastle, por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (16), no Anfield. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Premier League. Os Magpies saíram na frente logo no início, com Jonjo Shelvey. Enquanto Diogo Jota, Salah e Alexander-Arnold marcaram os gols dos Reds.

Newcastle saiu na frente, mas sofre a virada do Liverpool

O Newcastle abriu o placar logo aos seis minutos, com direito a lei do ex, com Shelvey. Em contra-ataque, a bola sobrou com o volante, que chutou de fora da área. A resposta do Liverpool veio aos nove minutos, com Mané. Salah tocou para o atacante, que mandou a bola na trave. No entanto, a arbitragem já marcava impedimento. E aos 18’, os Reds chegaram com Diogo Jota, que invadiu a área e chutou. Mas a bola foi para fora.

Aos 22’, o Liverpool empatou com o próprio Diogo Jota. Após cruzamento, o jogador cabeceou e o goleiro Dubravka fez a defesa. Mas, no rebote, o próprio atacante estufou as redes. Não demorou muito e os Reds viraram o placar, com Salah. Após erro de Shelvey, a bola ficou com Mané, que chutou, para a defesa do goleiro. Na sobra, o atacante marcou. Inclusive, o egípcio teve mais uma boa oportunidade aos 34’. Contudo, acabou mandando pela linha de fundo.

Alexander-Arnold marca no fim e decreta vitória dos Reds

Em vantagem, o Liverpool teve uma boa oportunidade aos dez minutos, com Mané. O atacante recebeu o passe e cabeceou. Mas Dubravka fez a defesa. No minuto seguinte, o Newcastle assustou com Murphy. O meia chutou da entrada da área e a bola passou perto. Já os Reds tentaram novamente aos 13’, dessa vez na bola parada. Após cobrança de escanteio, Salah chutou, mas a bola foi longe do gol, sem perigo.

Aos 25’, os Magpies assustaram com Shelvey. O volante cobrou falta direto e a bola passou perto, com perigo. Enquanto aos 34’ o Liverpool foi ao ataque com Keïta, em chute de fora da área, que acabou indo para fora. Inclusive, o volante tentou novamente aos 39’, por cobertura, mas Dubravka salvou. Por fim, aos 41’, os Reds chegaram ao terceiro gol, com Alexander-Arnold. O latera arriscou de fora da área e mandou no ângulo, marcando um golaço.

E agora?

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 40 pontos. Assim, ocupa a segunda posição na Premier League, com apenas um ponto a menos que o líder, Manchester City. Já o Newcastle segue com dez pontos, em 19º lugar, na zona de rebaixamento.