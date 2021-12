Greuther Furth e Augsburg protagonizam empate insosso no Sportpark Ronhof

As posições na tabela da Bundesliga 2021-22 de Greuther Furth e Augsburg foram provadas neste sábado (18), em jogo válido pela 17ª (e última do primeiro turno) rodada do torneio. No Sportpark Ronhof, as equipes ficaram em um 0 a 0 com pouquíssimas emoções.

No 4-4-2 de Markus Weinzierl, o Augsburg levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 53% da posse de bola e catorze finalizações totais (contra três dos adversários) - sendo quatro certas. No 4-3-1-2 de Stefan Leitl, o Greuther Furth acertou um único chute em direção ao gol.

Sem emoções

Ao longo de todo o primeiro tempo, absolutamente nem um lance de perigo aconteceu na partida entre Greuther Furth e Augsburg.

O segundo tempo começo de maneira mais animada. Logo aos três minutos, Andre Hahn, dos Fuggerstadter, escorou cruzamento de Iago na área, mas Sascha Burchert, goleiro dos Kleeblatter, caiu bem no canto esquerdo para fazer a defesa.

Apesar do início animador, pouco aconteceu no restante da peleja, deixando os torcedores frustrados.

Próximos jogos

Na primeira rodada do returno da Bundesliga 2021-22, o Greuther Furth recebe o Stuttgart, no dia 8 de janeiro, às 11h30 (horário de Brasília), mesmo dia e hora em que o Augsburg viaja para enfrentar o Hoffenheim.