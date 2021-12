Eintracht Frankfurt gruda vence confronto direto com Mainz e cola no G-4 da Bundesliga

Após um começo de Bundesliga 2021-22 de poucos bons resultados, o Eintracht Frankfurt vai terminar a 17ª rodada da competição muito perto do grupo das equipes que se classificação para a próxima edição da Champions League. Neste sábado (18), a equipe recebeu o Mainz 05 no Deutsche Bank Park e venceu por 1 a 0.

No 3-4-2-1 de Oliver Glasner, o Frankfurt teve mais posse de bola (52%) e mais finalizações totais (catorze a onze). No número de chutes certos em direção ao gol, melhor para o Mainz, atuando no 3-5-2 de Bo Svensson: cinco a quatro.

Subindo a tabela

A vitória do Frankfurt contra o Mainz foi consolidada logo aos 35 minutos de jogo: Rafael Santos Borré acionou Jesper Lindstrom no lado direito e ele finalizou na saída de Robin Zentner para inaugurar o marcador.

Aos 16 minutos do segundo tempo, outra boa chegada do Frankfurt: Sebastian Rode acionou Ajdin Hrustic no lado direito e ele chutou alto, no travessão, na peleja disputada no Waldstadion, mas o 1 a 0 se manteve.

Próximos jogos

Na primeira rodada do returno do Campeonato Alemão 2021-22, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Dortmund no dia 8 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), mesmo dia em que o Mainz 05 viaja para enfrentar o RB Leipzig às 11h30.