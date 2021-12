Sevilla se consolida na briga pelo título de LaLiga ao vencer Atlético de Madrid

Principal perseguidor do Real Madrid em LaLiga (Campeonato Espanhol) 2021-22, o Sevilla venceu mais um grande desafio neste sábado (18). Jogando no Ramón Sánchez Pizjuán, a equipe fez 2 a 1 no Atlético de Madrid, atual campeão do torneio.

No 4-3-3 de Julen Lopetegui, o Sevilla FC teve mais posse de bola: 55%. No 3-1-4-2 de Diego Simeone, o Club Atlético de Madrid chutou mais em direção ao gol (quinze a seis) e acertou mais finalizações (três a dois) que os adversários).

Na briga pelo título

Logo aos sete minutos, o Sevilla inaugurou o placar contra o Atlético: Karim Rekik avançou pela esquerda e acionou Ivan Rakitic no mesmo lado, que mandou um chutaço de longe no canto esquerdo de Jan Oblak, arqueiro do CAM.

O empate dos Colchoneros veio aos 33 minutos: Thomas Lemar cobrou escanteio da esquerda e Felipe cabeceou no meio da meta para vencer Bono, goleiro dos Nervionenses.

Aos nove minutos da segunda etapa, outra boa chance para os Hispalenses: em nova assistência de Rekik para Rakitic, a bola chutada pelo meia dos Palanganas passou à esquerda da meta dos Indios.

Aos 36, João Félix avançou pela esquerda e chutou no canto direito da meta dos Blanquirrojos, obrigando Bono, arqueiro dos Rojiblancos, a fazer noa boa defesa. A resposta veio aos 43: Thomas Delaney aproveitou bola alçada na área por Diego Carlos e cabeceou a redonda no travessão, desperdiçando noa boa chance para o SFC.

Segundos depois, entretanto, o gol da vitória: Jules Kounde serviu Lucas Ocampos na direita e ele chutou no cantinho direito para anotar o tento dos Sevillistas.

Próximos jogos

Na 18ª (e penúltima do primeiro turno) rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2021-22, o Sevilla recebe o Barcelona, na próxima terça-feira (21), às 17h30 (Horário de Brasília), um dia antes do Atletico de Madrid viajar para enfrentar o Granada, às 15h30.