Inter goleia Salernitana e abre distância na liderança da Serie A

Em jogo válido pela 18ª rodada da Série A, a Internazionale visitou a Salernitana e saiu do Estádio Arechi com uma sonora goleada de 5 a 0. Na última sexta-feira, os artilheiros do dia que colocaram a Inter mais ainda na liderança foram Perisic, Dumfries, Alexis Sánchez,, Lautaro Martínez e Gagliardini.

Goleada Nerazzurri!

A primeira chance de perigo da partida foi logo aos nove, quando Çalhanoglu bateu de fora da área, tentando um cruzamento, mas obrigando Fiorillo a espalmar para escanteio.

Mas logo no lance seguinte, nesse escanteio que Çalhanoglu conseguiu, ele mesmo levantou na área e Perisic cabeceou no canto esquerdo, abrindo o placar!

Dois minutos depois Dumfries chegou forte na direita, sozinho na área, mas bateu cruzado de primeira, para uma defesaça de Fiorillo no canto direito! Aos 29 Ribéry conseguiu um lindo passe para Obi, que chegou batendo no canto direito, mas Handanovic estava lá para defender com os pés!

Mas apenas três minutos depois Dzeko avançou pela esquerda e conseguiu um ótimo passe para Dumfries no meio, que chegou batendo e carimbando o travessão. Mas a bola pingou na linha, já dentro do gol e voltou para fora da área, mas o juiz mostrou o relógio e assim confirmando o segundo da Inter!

Na segunda etapa a Inter chegou já criando chances, em um lindo passe de letra de Barella para D'Ambrosio, que bateu cruzado, no canto direito, mas para fora, com perigo, logo aos três minutos!

E aos seis Çalhanoglu recebeu um passe de Dzeko e achou, de primeira também, Alexis Sanchez na área, que, também de primeira, bateu cruzado para fazer o terceiro da Inter! Com 32, após um momento de poucas chances da partida, Lautaro Martínez chegou batendo forte após troca de passes e fez virar goleada, com o quarto gol da Inter!

Aos 36 minutos Gondo recebeu na direita e conseguiu um bom cruzamento na área, mas Duric cabeceou na rede pelo lado de fora, na direita do gol.

Então, como resposta, a Inter desceu e Vidal tentou o passe com Lautaro, mas a defesa desviou a bola e Gagliardini chegou batendo, mandando no canto esquerdo, fazendo assim o quinto da Inter aos 42! Aos 44 Çalhanoglu tentou o sexto em um chute forte de fora da área, mas Fiorillo espalmou para longe!

Próximos jogos e classificação

A Salernitana volta a campo na terça-feira (21), às 14h30, quando encara a Udinese. Já a Inter joga um dia depois, no mesmo horário, quando recebe o Torino.