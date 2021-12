Com dois gols de Tammy Abraham, Roma goleia Atalanta fora de casa

A Roma conseguiu um imenso resultado neste sábado (18). Jogando no Gewiss Stadium, a equipe goleou a Atalanta, por 4 a 1, em jogo válido pela 18ª (e penúltima do primeiro turno) da Serie A (Campeonato Italiano) 2021-22.

No 3-4-3 de Gian Piero Gasperini, a Atalanta BC levou a melhor em toda as estatísticas da partida: 71% da posse de bola e dezessete finalizações totais (contra oito dos adversários) - sendo seis certas. No 3-5-2 de José Mourinho, a AS Roma acertou cinco chutes em direção ao gol.

Goleada romanista

Logo nos primeiros segundos de jogo, a Roma abriu o placar contra a Atalanta: Tammy Abraham desceu pela esquerda, viu Juan Musso adiantado e finalizou alto para marcar um golaço. Aos 22, polêmica: os jogadores dos Orobici reclamaram de pênalti após suposto toque de mão de Roger Ibañez na área, mas o árbitro nada marcou contra os Giallorossi.

Aos 27, o segundo da Lupa: Jordan Veretout desceu pela direita e Nicolò Zaniolo, no mesmo lado, chutou cruzado para dobrar a vantagem da ASR.

O time de Bergamo descontou no Atleti Azzurri d'Italia aos 46: Luis Muriel finalizou da direita e a redonda desviou em Bryan Cristante antes de morrer no fundo da rede.

A Dea chegou a empatar aos 23 da segunda etapa, após Duvan Zapata escorar cobrança de escanteio na área, mas o tento foi invalidado por impedimento. Aos 27, a Magica anotou o terceiro: após cobrança de falta de Veretout, Chris Smalling apareceu no meio da área para cabecear - em gol que precisou da confirmação do VAR para ser validado.

Cabia mais um - e os Capitolini anotaram: Rick Karsdorp desceu pela direita e serviu Abraham, que chutou no lado esquerdo para anotar o quarto dos Lupetti.

Próximos jogos

Na 19ª (e última do primeiro turno) rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2021-22, a Atalanta viaja para enfrentar o Genoa, na próxima terça-feira (21), às 16h45 (Horário de Brasília), um dia antes da Lupi receber a Sampdoria às 14h30.