Nos acréscimos, Getafe bate Osasuna e sai da zona de rebaixamento

Pouco a pouco se recuperando de um péssimo início de LaLiga 2021-22, o Getafe saiu da zona de rebaixamento neste domingo (19), ao vencer o Osasuna por 1 a 0 em jogo válido pela 18ª rodada do torneio no Coliseum Alfonso Pérez.

No 5-3-2 de Quique Sánchez Flores, o Getafe chutou mais em direção ao gol (dezoito a onze) e acertou mais finalizações (quatro a dois). Já o Osasuna, no 4-3-3 de Jagoba Arrasate, teve mais posse de bola: 51%.

Poucas emoções

A primeira boa chance de gol da partida entre Getafe e Osasuna, pasmem, foi aos 38 minutos da segunda etapa: Mauro Arambarri acionou Sandro Ramírez no lado esquerdo e ele finalizou no mesmo canto, mas a finalização do atleta dos Azulones foi muito bem defendida por Sergio Herrera.

O tento saiu aos 48 minutos da segunda etapa. Damian Suarez cruzou da direita e Darío Poveda cabeceou no cantinho esquerdo para fazer o gol do alívio do Getafe.

Próximos jogos

Na 19ª rodada do Campeonato Espanhol) 2021-22, o Getafe recebe o Real Madrid no dia 2 de janeiro, ás 10h (horário de Brasília), um dia antes do Osasuna jogar em casa contra o Athletic Bilbao às 17h.