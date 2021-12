Presidente da FFF dispara após confusão em Paris FC x Lyon na Copa da França

A sexta-feira (17) deveria ser de futebol na Cidade Luz. Mas o que se viu no Stade Charléty passou longe de ser um evento esportivo. No intervalo da partida entre Paris FC e Lyon, válida pela fase 32 avos de final da Copa da França 2021-22, que estava empatada em 1 a 1, torcedores das duas equipes começaram a se atacar com sinalizadores e rojões, causando confusão na arquibancada e invasões de campo. A peleja foi cancelada após decisão de dirigentes das duas equipes.

Nesta temporada, diversos incidentes entre torcedores já aconteceram no país. O presidente da Fédération Française de Football (FFF, Federação Francesa de Futebol), Noël Le Graët não poupou críticas à situação. "É desastroso ao futebol. É vergonhoso e muito triste ver que uma partida da Copa da França em Paris pode se degenerar dessa maneira. Agora, as responsabilidades serão estabelecidas na segunda-feira. Precisamos saber quem são esses loucos e de onde eles vêm", disparou, em entrevista ao jornal L'Équipe.

O dirigente aproveitou para refletir a respeito do que aconteceu na partida em questão. "Na sexta-feira, havia seguranças suficientes? A segurança foi boa? Não depende de mim responder. As autoridades da federação estão trabalhando e decisões serão tomadas rapidamente", comentou.

Defendendo os torcedores

Histórico presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas deixou claro que não está por dentro da situação, mas frisou que não é justo culpar apenas os torcedores do time visitante.

"Eu não sei exatamente o que aconteceu. Não podemos culpar apenas nossos torcedores. Houve uma cadeia de eventos. Estou esperando para descobrir o que realmente aconteceu", pontuou. A declaração se deu por conta dos relatos de profissionais que estavam no Charléty, que destacaram que as primeiras provocações vieram por parte dos lioneses.

O dirigente aproveitou para deixar claro que a equipe não terá torcida enquanto visitante por um tempo. "Neste contexto, até segunda ordem, e até que seja esclarecida a identidade dos perpetradores, o Lyon decidiu proibir que grupos de torcedores viajem para jogos fora de casa", finalizou.

O jogo

Enquanto havia bola rolando, o Paris FC inaugurou o marcador logo aos sete minutos, após Gaetan Laura receber de Warren Caddy e chutar quase sem ângulo do lado direito. O empate do Lyon, após uma grande pressão, veio aos 44: Emerson Palmieri serviu Dembélé, que finalizou forte.

Próximos jogos

As equipes aguardam para saber o que acontecerá com o confronto na Copa da França 2021-22. Antes disso, o Paris FC recebe o Amiens, na próxima terça-feira (21), às 16h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Ligue 2, um dia depois do Lyon jogar em casa contra o Metz, em partida válida pela 19ª rodada da Ligue 1 2021-22.