Napoli mostra recuperação na Serie A ao vencer Milan no início e reassumir vice-liderança

Uma vitória para encher o peito e guardar de recordação como um dos pontos altos da temporada. No encerramento da 18ª rodada da Serie A 2021-22, Milan e Napoli protagonizaram o clássico da semana no San Siro, em Milão/ITA. Com tanta história, tradição e conquistas, o jogo tinha como principal mote a recuperação das equipes no Campeonato Italiano. Melhor para os visitantes, que não venciam há três partidas no calcio. Com gol de Elmas aos quatro minutos, os napolitanos venceram por 1 a 0 o confronto disputado na noite deste domingo (19).

SSC Napoli

Elmas decide no início

Com muitos desfalques nos dois lados, a vitória era importante para que as equipes não perdessem de vista a Internazionale, líder da competição. Na primeira finalização, o lance que definiria o resultado. Aos quatro minutos, Zieliński cobrou escanteio da direita e Elmas subiu na pequena área para desviar na primeira trave e abrir o placar ao Napoli. O gol deu a tranquilidade necessária para os visitantes se organizarem na defesa e estivessem prontos para as investidas adversárias. Aos poucos, o Milan tentava manter a bola no campo ofensivo, trocava passes, mas não conseguia furar o bloqueio, ter infiltrações, levar perigo real.

As duas melhores chances do primeiro tempo após o gol napolitano foram do Milan. Aos 17 minutos, Ballo-Touré cruzou da esquerda na medida para Ibrahimović cabecear, mas a bola passou perto do gol de Ospina e saiu pela linha de fundo. Na segunda, aos 33, Tonali cobrou falta da direita, o zagueiro brasileiro Juan Jesus fez o corte parcial e Florenzi emendou a sobra com lindo chute de primeira na entrada da área, mas o efeito da pelota evitou que a finalização fosse no gol. Aos poucos, o Napoli passou a sair da defesa e equilibrar o jogo. Lozano teve algumas oportunidades, mas não teve sucesso nos chutes.

Milan pressiona, empata, mas tem gol anulado

No segundo tempo, o Milan já adotou uma postura mais agressiva ao incomodar mais o rival. O meia brasileiro Júnior Messias era acionado frequentemente no lado direito de ataque, mas as jogadas não davam certo por duas razões: a defesa do Napoli eficiente nos cortes e a imprecisão nas finalizações. Os milaneses quase empataram em dois lances seguidos. Na primeira tentativa, Ibrahimović chutou forte no lado esquerdo da área e Ospina fez boa defesa. Na sequência, Júnior Messias arriscou no canto esquerdo do goleiro colombiano, que defendeu bem.

Na última meia hora de jogo, os rossoneri aumentaram a pressão com as modificações do técnico Stefano Pioli. Em busca do empate, Ibrahimović e Giroud atuaram juntos. Júnior Messias quase deixou sua marca ao receber na direita, conduzir ao meio e finalizar perto do ângulo. A pressão intensificava ao mesmo tempo que Luciano Spalletti promovia alterações para deixar os visitantes ainda mais reforçados. No momento de maior pressão, o Milan obteve o empate. Aos 44 minutos, Ballo-Touré cruzou da esquerda, Castillejo teve o chute travado por Ghoulan e Kessié ficou livre no meio da área para balançar as redes. Porém, após revisão da arbitragem de vídeo e do árbitro Davide Massa na cabine à beira do campo, o gol foi anulado sob a justificativa de participação de Giroud no lance e o centroavante estava impedido.

SSC Napoli

Números

Com o resultado, as duas equipes estão empatadas com 39 pontos, mas os napolitanos estão na frente pelo saldo de gols (22 a 16). O resultado deixou a Internazionale, líder com 43 pontos, com o “título” de campeã de inverno, uma vez que tem apenas mais uma rodada para encerrar o turno do calcio. Os atuais vice-líderes voltaram a vencer após três rodadas e mantiveram a sequência de ser o pior adversário do Milan recentemente. Nos últimos 14 jogos, são oito vitórias azuis, cinco empates e apenas uma vitória rubro-negra.

Luciano Spalletti (centro), técnico do Napoli | Divulgação/SSC Napoli

No San Siro, os partenopei não perdem há sete anos, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. Além disso, no nono confronto entre Pioli x Spaletti, o comandante azzurri segue invicto, com sete vitórias e dois empates. E mais: Spaletti não é derrotado pelo clube rossonero há 15 anos e meio. Desde o revés quando era técnico da Roma, em maio de 2006, são 14 jogos, com 11 triunfos aos clubes comandados por Luciano e três empates.

Próxima rodada

As equipes irão entrar em campo pela última vez em 2021 às 16h45 da próxima quarta-feira (22). O Napoli vai receber o Spezia no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles/ITA, enquanto o Milan terá duelo contra o Empoli no Estádio Carlo Castellani, em Empoli/ITA.