Luquinha comemora primeiro gol marcado na temporada e projeta duelo do Portimonense na Taça de Portugal

Na última rodada do Campeonato Português, o Portimonense, equipe do meia brasileiro Luquinha, recebeu o Arouca, em partida válida pela 15ª rodada da competição. O duelo realizado no Estádio Municipal de Portimão, no Algarve/POR, acabou empatado por 1 a 1 e Luquinha foi o autor do gol de empate do Portimonense. Esse foi o primeiro gol do jovem brasileiro na temporada, ele celebrou o tento.

“Estou muito feliz de poder marcar o meu primeiro gol na temporada. Vinha trabalhando muito para que esse gol pudesse sair e, graças a Deus, saiu em um momento muito importante, em um jogo dentro de casa e que não podíamos perder. Agora, espero que mais gols possam sair no decorrer da temporada e que a nossa equipe possa atingir os objetivos”, disse.

Revelado nas categorias de base do Londrina, Luquinha atuou pouco tempo na equipe principal do Tubarão, sendo contratado pelo Portimonense. A equipe de Portimão tem duelo decisivo pela Taça de Portugal na próxima terça-feira (21), fora de casa, contra o Famalicão. Luquinha projetou a partida.

“Os jogos da Copa sempre são decisivos, não existe margem para erros. Vamos enfrentar uma equipe forte, da primeira liga e que vai nos trazer dificuldades. Mas, vamos em busca da classificação para a próxima fase da competição, que é o nosso principal objetivo nesse momento”, concluiu.