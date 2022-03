Milan vence Cagliari e segue na liderança italiana

Mantém a liderança! Na briga pelo título, o Milan venceu o Cagliari fora de casa neste sábado (19) por 1 a 0, pela 30ª rodada do italiano. Bennacer marcou o gol da vitória do time rossonero. O triunfo pelo placar mínimo já se faz presente pelo terceiro jogo seguido do Milan. Antes do Cagliari, bateu Empoli e Napoli também por 1 a 0.

Nos primeiros minutos de jogo o Milan desperdiçou muitas chances, mostrando dificuldade de finalizar a jogada. Aos sete minutos de jogo, o Giroud perdeu um gol no meio da área e minutos depois foi a vez do Kessie, de mandar uma bola na trave de fora da área. A partida se equilibrou, mas foi um primeiro tempo morno, onde o Cagliari pouco incomodou a equipe rossonera.

Depois do intervalo, um Milan mais forte

O segundo tempo começou com um Milan mais intenso, já com uma finalização de fora da área do Rafael Leão. A equipe de Milão seguiu perdendo chances de balançar a rede, até que aos 14 minutos de jogo, com o Giroud fazendo pivô e ajeitando a bola, Bennacer não desperdiça e manda de primeira para o gol, sem chances de defesa do Cragno.

Minutos depois o Cagliari demonstrou reação, com uma finalização do Alberto Grassi de fora da área e logo em seguida uma do João Pedro. Com o avanço dos rossoblù, o Milan aproveitava os contra-ataques e aos 39 minutos, o Calabria ficou cara a cara com o Cragno, mas chutou em cima do goleiro. O goleiro Cragno ainda fez uma boa defesa no fim do tempo regular, após uma cabeçada do atacante Giroud.

Já nos acréscimos, o Cagliari assusta o Milan com a cabeçada para o chão do Leonardo Pavoletti, que quicou e bateu no travessão. Após esse susto, a equipe visitante segurou a bola no ataque e ainda teve mais uma oportunidade de ampliar o placar com Saelemaekers, mas foi travado na hora da finalização.

Confusão pós-jogo

O goleiro do Milan, Maignan, foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Cagliari no fim da partida. Foi defendido pelo zagueiro Tomori, que reclamou da situação, mas alguns jogadores do time adversário pensaram que ele estava provocando a torcida, gerando tumulto.

Como fica

Milan continua líder com 66 pontos, três pontos na frente do vice-líder Napoli. Já o Cagliari segue na luta de se afastar do rebaixamento. Está na 17ª colocação, com 25 pontos, três pontos na frente do Genoa.

As equipes só voltam em campo no dia 3 de abril. Milan recebe o Bologna em casa e Cagliari viaja para enfrentar a Udinese.