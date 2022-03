Tottenham vence West Ham com show de Son pela Premier League

Em jogo válido pela 30ª rodada da Premier League, o Tottenham recebeu o West Ham no Tottenham Hotspur Stadium na tarde do último domingo (20). E em casa os Spurs fizeram a lição e venceram por 3 a 1, com gols de Zouma (contra) e Son (2), enquanto Benrahma descontou para os visitantes.

Vitória com show de Son!

O Tottenham costuma ser letal com sua dupla Kane e Son e mais uma vez eles foram impecáveis. Logo aos oito minutos Kane conseguiu a jogada pela direita, invadiu a área e cruzou para Son desviar para o fundo do gol. O gol foi dado contra de Zouma por um leve desvio, mas o placar estava aberto com participação da dupla!

Apenas um minuto depois Antonio recebeu um erro de passe de Kane no campo de ataque, invadiu a área e bateu cruzado, mas mandou pelo lado direito do gol, perdendo a chance de empatar.

E aos 10 – ou um minuto depois da última jogada – Kulusevskyi invadiu a área pela direita mais uma vez e serviu Son no meio, mas ele bateu meio caindo e acertou a trave esquerda!

Então aos 23 minutos Kane deu um passe que rasgou a defesa, colocando Son na cara de Fabianski. Ele bateu no alto e forte para vencer o goleiro e ampliar o placar!

Mas aos 34 minutos veio o susto, quando em um escanteio batido por Cresswell a bola desviou e chegou em Benrahma, que bateu no canto do goleiro e diminuiu o prejuízo!

No segundo tempo, já aos 10 minutos, Cresswell conseguiu um cruzamento para Antonio, que chegou chutando e mandou por cima do gol, perdendo uma ótima chance de empatar a partida.

Aos 34 quem foi lançado na área foi Kane, que recebeu um ótimo passe de Hojbjerg e bateu de peito de pé, mas mandou por cima do gol.

Então aos 42, em um lançamento longo de Lloris, Kane fez a ‘casquinha’, achou Son pelo meio, que dominou sozinho cara a cara com Fabianski e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar e fechar a conta!

Próximos jogos e classificação

O Tottenham volta a campo no domingo (3), quando recebe o Newcastle. O West Ham jogará no mesmo dia, mas contra o Everton. Os dois jogos são válidos pela Premier League e acontecem após a parada para a data FIFA.